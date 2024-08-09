Число пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области увеличилось до девяти

Число пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области возросло до девяти. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, всем оказывается необходимая помощь. Губернатор добавил, что посетил раненых в больницах.

Также Артамонов сообщил, что принято решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия. Спортивные и семейные события будут проводиться с обеспечением повышенных мер безопасности.

Утром для Липецка и Липецкого муниципального округа был отменен красный уровень угрозы. По словам губернатора, в ближайшее время будет восстановлена работа общественного транспорта, перекрытия с дорог постепенно снимаются.

Напомним, в ночь на пятницу беспилотники ВСУ атаковали Липецкую область – над регионом перехвачено и уничтожено 19 БПЛА. Горожане слышали серию взрывов. На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание.

Губернатор Липецкой области заявил о "детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений". Введен режим ЧС, власти эвакуируют жителей четырех населенных пунктов (более 400 домовладений).