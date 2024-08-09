В Венесуэле заблокировали X после того как Мадуро предложил Илону Маску поединок

В Венесуэле на 10 дней заблокировали социальную сеть X (экс-Twitter) из-за виртуального спора между президентом страны Николосом Мадуро и владельцем соцсети Илоном Маском.

В администрации Мадуро сообщили, что блокировка связана именно с поведением Маска. "В Венесуэле есть закон, есть Конституция, есть институты, есть государство, есть люди, которых необходимо уважать", - заявил Мадуро.

Он обвинил Маска в нарушении правил собственной соцсети, а также в разжигании ненависти, гражданской войны и конфронтации.

После президентских выборов в Венесуэле, по результатам которых избирком объявил Мадуро победителем, оппозиция заявила, что не признает итоги выборов, начались массовые беспорядки. Маск в X назвал Мадуро "диктатором" и заявил о подтасовке результатов выборов.

В ответ Мадуро назвал Маска заклятым врагом и предположил, что американский бизнесмен хочет устроить вторжение в Венесуэлу на своих "космических ракетах".

А потом он вызвал Маска на поединок.

Маск такое любит, поэтому согласился, отметив, что Мадуро — "крупный парень", поэтому им предстоит "настоящая драка". Маск поставил условия: если он победит, то Мадуро покинет "пост диктатора Венесуэлы", а если проиграет — получит от Маска "бесплатный билет на Марс", передает РБК.