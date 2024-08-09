ТМК восстанавливает биоразнообразие водных ресурсов южных регионов России

Трубной металлургической компанией (ТМК) проведены мероприятия по восстановлению биологического разнообразия Волжско-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов.

Как сообщает пресс-служба ТМК, работниками Волжского трубного (ВТЗ) и Таганрогского металлургического (ТАГМЕТ) заводов (предприятия входят в ТМК) выпущено в реки свыше 30 тыс. мальков русского осетра.

Как отметил заместитель генерального директора-технический директор ТМК Борис Пьянков, компания реализует масштабные проекты не только по очистке воздуха и воды, но и по восполнению биологических ресурсов.

Так, процесс зарыбления происходит под контролем Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, а график выпуска молоди составлен в соответствии с методикой учета водных биологических ресурсов. Всего же с 2019 года ТАГМЕТ выпустил в реку Дон более 140 тыс. мальков осетра.

Экологическая акция ВТЗ прошла в рамках регионального проекта "Сохранить! Сберечь! Пополнить!", инициированного ФГБУ "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" ("Главрыбвод"). В 2024 году в честь Года семьи в выпуске 2,5 тыс. особей приняли участие семьи металлургов ВТЗ вместе с детьми. Всего за два года проведения акции в естественную среду выпущено около 17 тыс. мальков.