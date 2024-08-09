Мэр Тюмени объявил о сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области

Мэр Тюмени Максим Афанасьев объявил сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Курской области, передает корреспондент Накануне.RU.

"Жители приграничных с Украиной районов были вынуждены покинуть свои дома из-за массированных обстрелов со стороны ВСУ. Тысячи людей сейчас находятся во временных пунктах размещения. Тюменцы — люди с большим сердцем, мы всегда готовы объединиться и прийти на помощь", - говорится в сообщении.

Желающих помочь просят приносить памперсы для взрослых и детей разных размеров, одноразовые пеленки, детское питание (фруктовые пюре, соки и т.д.), зубные пасты, зубные щетки, стиральный порошок, предметы гигиены (мыло, гель для душа, шампунь, станок для бритья, пена для бритья, влажные салфетки, туалетная бумага).

Пункт сбора гуманитарной помощи расположен по адресу: ул. Водопроводная, 36/3, Штаб общественной поддержки "Единой России".