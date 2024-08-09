Четыре дрона ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекино

Сразу четыре дрона ударили по многоквартирному дому в Шебекино. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, произошел пожар в нескольких квартирах. На месте работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого Гладков сообщил, что Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников. Предварительно, обошлось без пострадавших. В городе Старый Оскол в двух частных домах выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы, а также один легковой автомобиль.

Ранее Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении за ночь 75 БПЛА. Из них 26 сбиты над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один над Орловской, пять – над Крымом, восемь – над акваторией Черного моря.

Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.