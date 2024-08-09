В Екатеринбурге задержали челябинца, который разбойничал в Академическом

В Екатеринбурге задержали жителя Челябинска, обвиняемого в разбое и краже. Преступления он совершил в Академическом районе столицы Урала.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, 20-летний житель Челябинска обвиняется в том, что 11 мая этого года на улице Мехренцева напал на случайного прохожего и, применив газовый баллончик, отобрал у него телефон. После этого разбойник сразу вернулся в Челябинск и при помощи похищенного телефона перевел со счета владельца более 200 тысяч рублей на номера своих знакомых, которые после отдали ему деньги.

Полицейские Екатеринбурга установили нападавшего и вскоре задержали его. Сейчас он арестован и помещен в СИЗО. Как отметили в МВД, парень частично признал вину и уже возместил ущерб.

Однако у сыщиков есть все основания полагать, что обвиняемый совершил не один криминальный вояж из соседнего региона в Екатеринбург. Сейчас устанавливаются возможные эпизоды его преступной деятельности. Полиция просит всех, кто мог пострадать от задержанного челябинца или располагает информацией о совершении им преступлений, обращаться по телефонам: +7 (950) 555-61-13 (следственная часть) или 02 (102 по мобильному).