Россия и Китай начнут использовать схему бартерной торговли для обхода санкций

Россия и Китай могут начать использовать схемы бартерной торговли, пишет Reuters со ссылкой на источники на торговом и финансовом рынках. Возможно, что первые такие сделки в области сельскохозяйственных товаров будут заключены уже предстоящей осенью. Таким образом Москва и Пекин попробуют обойти риски вторичных санкций и ограничение использования банковских систем со стороны США.

По данным агентства, проблемы с двусторонними платежами были одной из главных тем, которую Путин обсуждал с Си Цзиньпинем во время майского визита в Китай. Хотя бизнес двух стран пытается находить обходные пути вроде использования мелких китайских региональных банков, которые властям США сложнее отслеживать, проблемы с транзакциями остаются.

Бартерная торговля позволила бы Москве и Пекину обойти проблемы с платежами, снизить степень контроля западных регуляторов за их двусторонними транзакциями и ограничить валютный риск.

Сейчас обе стороны разрабатывают правила бартерной торговли. Топ-менеджер крупного российского банка сообщил, что готовится бартерная схема, но отказался раскрывать подробности. Один источник, работающий в сфере платежей, сказал, что обсуждается торговля с Россией по экспорту продуктов питания.

У Китая и России уже есть опыт бартерных сделок. В 2019 году Китай согласился продать пальмовое масло из Малайзии на сумму около $150 млн в обмен на строительные услуги, продукты из природных ресурсов, а также гражданское и оборонное оборудование.

В 2021 году китайская компания экспортировала в Иран автозапчасти на сумму $2 млн в обмен на фисташки.

Источники сообщили, что бартерные сделки между Москвой и Пекином были обычным явлением до распада Советского Союза и продолжались в 1990-х годах, но обсуждаемые сейчас сделки станут первыми примерно за 30 лет.