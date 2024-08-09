Суд отправил на принудительное лечение ямальца, зарубившего топором собутыльников и изнасиловавшего женщину

Суд ЯНАО назначил меры принудительного медицинского характера жителю Пуровского района, совершившему убийство двоих мужчин и изнасилование женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Преступление было совершено 3 сентября 2023 года.

Компания из трех мужчин и одной женщины пили алкоголь в жилой постройке на берегу озера в Пуровском районе. Ночью, 31-летний мужчина нанес спящим участникам застолья удары топором-колуном по голове. Мужчины погибли на месте. Нападавший изнасиловал женщину и на лодке покинул место преступления. Мужчину задержали на территории туристической базы.

Психиатрическая судебная экспертиза установила, что мужчина страдает психическим расстройством, в связи с которым не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Судом вынесено постановление о назначении мужчине принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.