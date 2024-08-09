На юге Москвы такси влетело в рейсовый автобус, есть пострадавшие

В ДТП с автобусом и такси на юге Москвы пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Авария произошла в 7:30 утра на Каширском шоссе. Водитель автомобиля такси на китайском JAC врезался в рейсовый автобус, остановившийся на остановке в районе дома 45, сообщили в госавтоинспекции столицы.

"В результате дорожной аварии пострадали водитель такси и три его пассажира, в том числе 14-летний ребенок, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждения", - сообщили в ГАИ.

В автобусе пострадавших нет.