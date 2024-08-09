WP: Украина просит разрешения США бить ATACMS по российским авиабазам

Украина просит США разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России в связи с нападением на Курскую область, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в окружении Владимира Зеленского.

Неназванный советник украинского президента утверждает, что использование этих ракет даст Киеву возможность удерживать часть территории Курской области. По мнению украинского чиновника, в связи с этим у Украины появится "рычаг давления для переговоров с Россией".

В конце июня Министерство обороны США заявило, что Вооруженным силам Украины по-прежнему нельзя использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ, а также другое американское оружие за пределами районов на границе с Харьковской областью. Однако в июле в США заявили, что разрешат Украине увеличить дальность ударов по территории России в случае расширения фронта российскими войсками.