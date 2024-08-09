Мерзлякова: семьи из Нижнего Тагила не могут получить компенсацию после обрушения дома

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, почему ряд жильцов Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле не могут получить компенсацию после обрушения дома. Особые трудности испытывают три семьи.

В первом случае собственником квартиры является муж, который сейчас находится в коме. Без доверенности от него жене отказывают в выплате, хотя она способна приобрести жилье и подготовить все для выписки супруга.

"Я позвонила в Нотариальную палату Свердловской области. Теперь вместе ищем вариант получения выплат", - рассказала омбудсмен.

Похожая история с семьей, где собственник квартиры находится на СВО. С 30 июля он не выходит на связь, в части, с которой связалась Мерзлякова, его тоже нет. Сейчас продолжаются поиски военного, который должен подписать доверенность на его долю в квартире.

Также ищут варианты решения проблемы для местного жителя, квартира которого записана на бывшую супругу, проживающую сейчас в Мариуполе. Ему также отказали в компенсации.

"Бывшая воспитательница погибшего мальчика рассказала, какие добрые ребята в этом дворе, какие хорошие соседи. Вместе бы переехать всем домом. Но не получается: незаселенного дома нет, так что предстоит приобретать на ту сумму, которая положена, в разных домах. Средств должно хватить, но цены растут. Завтра глава города будет встречаться с риелторами. Уверена, все у этих людей получится. Мы всей командой будем с ними", - написала Мерзлякова в своих соцсетях.

Следующий прием граждан состоится через три недели - 29 августа.