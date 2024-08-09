В Нижнем Тагиле отремонтируют дом рядом с взорвавшейся пятиэтажкой на Сибирской

В Нижнем Тагиле отремонтируют дом, который находится рядом с взорвавшейся пятиэтажкой на улице Сибирская, 81. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, накануне он встретился с жителями дома №83, который располагается по соседству с пострадавшим от взрыва. Его также обследовали специалисты.

"Подготовлено заключение, по которому конструкции фундаментов, стен, перекрытий и лестниц оцениваются как работоспособные. За счет бюджета будем менять там поврежденные окна, восстановим входные группы", - сообщил Пинаев.

На этой неделе стало известно, что пятиэтажный дом на улице Сибирская, который 1 августа частично обрушился в результате взрыва газа, будет полностью расселен.