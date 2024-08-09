Атака на Липецкую область: пожар на военном аэродроме, жителей эвакуируют

В ночь на пятницу беспилотники ВСУ атаковали Липецкую область – над регионом перехвачено и уничтожено (по данным Минобороны России) 19 БПЛА.

При этом на земле есть пострадавшие: шесть человек госпитализированы в Липецке, горожане слышали серию взрывов. На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о "детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений".

Также поврежден объект энергетической инфраструктуры, из-за чего в некоторых районах отключился свет.

Введен режим ЧС, власти эвакуируют жителей четырех населенных пунктов (более 400 домовладений).