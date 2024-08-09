Задорнов: Дефицит кадров можно уменьшить с помощью женщин и инвалидов

Россия могла бы уменьшить дефицит кадров с помощью повышения вовлеченности в трудовую сферу женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью.

Как заявил экс-глава Минфина России, экономист Михаил Задорнов, для этого нужна целенаправленная социальная политика. По его словам, из трудоспособных россиянок работают 70%, остальные ухаживают за детьми, ведут хозяйство. Показатель можно увеличить, если повышать количество детских садов, школ и адаптацию на рабочих местах.

Другими источниками кадров экономист назвал людей с инвалидностью и пенсионеров, при этом для повышения их вовлеченности также необходимы соответствующие социальные меры, сообщает РИА "Новости".

Кадры теперь надо готовить не со студенческой скамьи и не со старших классов. Крупные компании указали, что уже потратили на работу со школьниками и студентами миллионы рублей.