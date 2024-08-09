У Зеленского заявили, что Украина не видит смысла в переговорах с Россией

В настоящее время власти Украины не видят смысла в переговорах с Россией.

Как заявил в интервью "Европейской правде" руководитель офиса президента Андрей Ермак, "мы видим в этом результата, который нужен Украине". По его словам, на втором мирном саммите по Украине возможно участие представителя России. Украина и другие участники конференции передадут ему согласованный совместный план по реализации "формулы мира".

"Но это не означает начала переговоров с Россией. <…> Мы хотим, чтобы даже вот такая встреча, на которой можно передать этот план, происходила не в формате Украина-Россия, а в присутствии всех стран, которые поддержали наш план", – указал Ермак. Он отметил, что Киев не готов идти на территориальные уступки.

Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой.