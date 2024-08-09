09 Августа 2024
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Большая часть школьной одежды изготовлена с нарушениями

Роскачество в преддверии нового учебного года провело традиционное исследование школьной формы.

Организация проверила брюки для мальчиков младшего возраста 26 популярных брендов — это отечественная и зарубежная продукция из Китая, Узбекистана, Армении, Турции и прочих стран. 16 образцов не соответствовала обязательным требованиям. Среди нарушителей достаточно серьезные компании на рынке, такие как Orby, Ostin, Gloria Jeans, Modis и другие.

30% компаний представили на рынок фальсификат: Futurino (бренд "Детского мира"), Katasonov, Formaschool и другие. Компании допустили ошибки в маркировке, а указанный на упаковке продукции состав не соответствовал содержанию. Так, на товарах были ошибки в использовании тканей: вместо указанного состава подкладки — из полиэстера и вискозы, изготовитель использовал лишь полиэстер.

Четыре бренда допустили нарушения по содержанию высокоопасного фенола — это Modis, Play today, Choupette и Katasonov. Как правило, такой состав может негативно сказаться на ребенке. При регулярном контакте с одеждой он может стать вялым, сонливым, могут появиться головокружение и головные боли.

Еще четыре марки не соблюли регламент по воздухопроницаемости верха — Acoola, Ostin, Gloria Jeans и Modis, два бренда — по влагопроницаемости подкладки (Bonito kids и Play today).

Все полученные данные Роскачество передало в Роспотребнадзор. Служба выдала предостережения о недопустимости нарушений, а в некоторых случаях — о приостановке реализации продукции, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что федеральные власти намерены ввести ГОСТ на школьную форму, но он не коснется фасонов и набора предметов одежды в комплекте – решение по-прежнему будет за школами.

Теги: школа, одежда, дети, Роскачество


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.08.2023 13:35 Мск ГОСТ на школьную форму не будет регламентировать фасон и цвета одежды – Росстандарт

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