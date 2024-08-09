Штрафовать за опасное вождение могут начать с 2025 года

В России с 2025 года водителей могут начать штрафовать за опасное вождение.

Соответствующий проект закона Госдума рассмотрит в осеннюю сессию. Под опасным вождением, в том числе будет подразумеваться невыполнение требований уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, если все полосы движения заняты, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения автоаварии, и препятствование обгону.

За нарушение требований водителей будут штрафовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб., если такое правонарушение совершено впервые, и лишение прав от одного до трех месяцев при повторном.

Как заявил один из авторов инициативы Ярослав Нилов, новые нормы начнут действовать уже с 2025 года, сообщают "Известия".