В Госдуме предложили закрывать сайты для защиты репутации

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил на отзыв в кабмин проект закона, который позволит судьям в случаях, когда истец обоснует целесообразность этого, накладывать обеспечительную меру о закрытии сайтов на период рассмотрения дела и таким образом защищать деловую репутацию в досудебном порядке.

"Проект федерального закона предусматривает дополнение перечня обеспечительных мер, установленных статьей 139 ГПК РФ, статьей 91 АПК РФ, возможностью возложения на ответчика и других лиц обязанности совершить определенные действия, касающиеся предмета спора о защите чести, достоинства и деловой репутации, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет", - следует из пояснительной записки к документу.

По словам парламентария, сегодня россияне, которые подают иски о защите деловой репутации, могут защищать свое право в среднем по статистике до 2 лет. Все это время на сайтах в открытом доступе может находиться порочащая репутацию информация.