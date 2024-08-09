Дерипаска призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Миллиардер Олег Дерипаска, состояние которого по версии издания Forbes оценивается в $2,8 млрд, призвал к немедленному прекращению огня на Украине.

Бизнесмен дал интервью Nikkei Asia. "Если вы хотите остановить конфликт, сначала нужно прекратить огонь", — заявил он. Дерипаска назвал специальную военную операцию "безумием".

На вопрос о нынешних отношениях между Дерипаской и президентом России Владимиром Путиным бизнесмен ответил, что в них нет "никаких изменений", отказавшись говорить, были ли они близкими. "Они [Кремль] меня не трогают, мы не трогаем политику", — сказал предприниматель.

В январе 2024 года в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, на котором обсуждались мирные предложения Киева, Дерипаска заявил, что мир на Украине наступит не раньше мая 2025 года, сообщает Forbes.