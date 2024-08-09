Путин подписал закон о наказании участников СВО за использование гаджетов

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается наказание для участников специальной военной операции или в "отдельных местностях", где действует военное положение, за ношение электронных устройств, позволяющих распространять фото, аудио, видео и геолокацию, при исполнении служебных обязанностей и за совершение других грубых дисциплинарных нарушений.

В документе на официальном портале правовой информации уточняется, что теперь командиры воинских частей и начальники гарнизонов смогут назначить участникам СВО дисциплинарный арест на срок до десяти суток за грубое нарушение. Если проступков было несколько, то за них предусмотрено "частичное или полное сложение сроков ареста", при этом за раз военнослужащий не может быть арестован более чем на 15 суток подряд.

Помимо нарушения запрета на ношение гаджетов, к ним относятся нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, неявка на службу в срок из отпуска или больницы без уважительной причины, нарушение правил несения боевого дежурства, погранслужбы, повреждение военного имущества умышленно или по неосторожности, отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, нарушение запрета на распространение определенной информации.

При этом выплаты военнослужащим, которые были подвергнуты дисциплинарному аресту, сохраняются.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин раскритиковал законопроект о дисциплинарных арестах участников СВО. В нем предлагается отправлять военных под стражу в случае использования смартфонов, "в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".