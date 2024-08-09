09 Августа 2024
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Осторожно, хостинг замедляется

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Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор потребовал информацию о серверах Google у операторов

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) направил российским операторам связи запрос с требованием предоставить Центру мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который отвечает за блокировки, данные о размещенных на их сетях кеширующих серверов Google.

У Google в России, как и в других странах, есть собственная CDN-сеть - Google Global Cache (GGC). На момент ухода из страны у компании было около 1500-2000 серверов, которые установлены на сетях операторов связи, и еще примерно столько же в дата-центрах. CDN обеспечивающих быструю доставку видео и позволяющих снять нагрузку с сетей провайдеров. Сервис позволяет загружать востребованный контент не с центрального сервера, который может быть расположен за тысячи километров, а с ближайшего сервера CDN.

Генеральный директор оператора "Обит" Андрей Гук считает, что Роскомнадзор хочет понять, сколько сейчас серверов Google в России и где они располагаются. Google размещал свои серверы в России по прямым договорам с операторами связи. Это не первый такой запрос к операторам связи. Каждый раз при возникновении той или иной активности или события Роскомнадзор запрашивает ту или иную информацию.

Эксперты "Роскомсвободы" (организация признана Минюстом иноагентом) не связывают запрос Роскомнадзора с блокировкой YouTube. Эксперты организации считают, что серверы Google у операторов могут изъять, напомнив, что "ООО «Гугл" в лице арбитражного управляющего сейчас ищет имущество Google. В организации не исключили, что если серверы GGC изымут, YouTube определенно станет работать хуже, сообщает Forbes.

Тем временем, российские пользователи сообщают о невозмжности открыть сайт YouTube. Речь идет и о десктопной версии хостинга, и о мобильном приложении. Неизвестно, имеет ли сбой отношение к так называемому "замедлению", которое последние дни происходило с сервисом неизвестно по чьей вине.

Теги: Роскомнадзор, Google, YouTube


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.08.2024 11:40 Мск В России полностью перестал открываться YouTube

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