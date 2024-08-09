09 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Жители Суджанского района просят помощи у Путина

Жители Суджанского района Курской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Люди просят главу государства о помощи, так как "остались одни". Видео появилось в Telegram-канале "Суджа Родная". "Мы остались с детьми, без крова, без выплат, без денег, мы уехали в чем могли, у нас дети боятся ночью спать", — заявили они.

По их словам, когда рано утром 6 августа началось нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область, им пришлось покинуть дома без документов, так как никто их не предупредил. "Мы уехали, родные остались там: кто в подвалах, связи нет", — заявила одна из местных жительниц. Женщина указала, что администрация района "не работала", а предупреждения об обстрелах они получали из местных Telegram-каналов. Кроме того, люди не могут связаться с родственниками из-за отсутствия связи в регионе.

Ранее стало известно, что жители Курской области, вынужденные покинуть свой дом, получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей каждый. С таким предложением выступил губернатор Алексей Смирнов, его во время видеоконференцсвязи поддержал глава государства Владимир Путин.

Теги: ВСУ, Украина, обстрел


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