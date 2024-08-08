При обстреле в Курской области пострадало 66 человек. 38 находятся в больнице

В ходе обстрелов в Курской области с 6 по 8 августа пострадало 66 человек, девять из которых дети. На данный момент в медучреждениях находится 33 взрослых и пятеро детей, сообщает глава минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В медицинских учреждениях Курской области находятся 38 человек, в том числе пятеро детей. Амбулаторная помощь оказана 19 пострадавшим, в том числе двоим детям. С целью оказания медицинской помощи пострадавшим организована работа сводной бригады специалистов ФЦМК Минздрава России, федеральных медицинских учреждений, Белгородской области, Москвы и Московской области. Всего оказана консультативная медицинская помощь более 50 людям", - сказал Мурашко.

Он также добавил, что в местных медучреждениях достаточно препаратов, крови и ее компонентов.