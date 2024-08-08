Путин одобрил выплату в 10 тысяч рублей каждому жителю Курска, покинувшему свой дом

Жители Курской области, вынужденные покинуть свой дом, получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей каждый. С таким предложением выступил губернатор Алексей Смирнов, его во время видеоконференцсвязи поддержал глава государства Владимир Путин.

Смирнов отметил, что в пунктах временного размещения жителям области помогают, однако многие покинули свои дома, не взяв даже документов и им необходима финансовая помощь.

"Алексей Борисович, с председателем правительства мы разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены. Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется в виду утрата имущества, жилья. Уже в полном масштабе надо будет все это сделать", - сказал президент.

Он также еще раз попросил губернатора тщательно работать с пострадавшими и доходить до каждой семьи.

Ранее Алексей Смирнов сообщил о введении в регионе режима ЧС. Это надо для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил. В Минздраве России сообщили, что, по оперативным данным, в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области травмы и ранения получили 31 человек, в том числе шестеро детей. В стационарах лечатся 19 человек, в том числе четверо детей.