Совет по морской деятельности Астраханской области рассмотрел проблемные вопросы развития портового комплекса

Губернатор Астраханской области Игорь бабушкин и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко приняли участие в заседании Совета по морской деятельности. На нём подвели итоги работы региональных портов за первое полугодие 2024 года, обсудили ход дноуглубления в Волго-Каспийском канале, рассмотрели вопросы подготовки кадров для водного транспорта.

В своём выступлении Андрей Тарасенко отметил, что Федеральное агентство морского и речного транспорта со своей стороны делают всё возможное, чтобы судоходство в Астраханской области развивалось и наращивало объёмы.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что развитию портового комплекса уделяется особое внимание со стороны руководства страны. Для Астраханской области важным поручением Президента России стало проведение дноуглубительных работ в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), для обеспечения проходной осадки судов не менее 4,5 м.

С 2022 года в канале прошли беспрецедентные по масштабу дноуглубительные работы. Извлекли более 15 млн куб. м грунта. Таким образом, к концу 2023 года поручение главы государства было выполнено.

Вместе с тем, губернатор указал, что с начала года из-за наносов донного грунта на ряде участков Волго-Каспийского канала суда с осадкой 4,5 м не могли пройти и были вынуждены простаивать.

Заместитель гендиректора по капитальному строительству ФГУП «Росморпот» Владимир Аборнев сообщил, что в настоящее время на канале работает девять земснарядов и ещё два поставят в ближайшее время. Также осенью планируется завершить работы по строительству 7 км защитных сооружений. Параллельно идёт обустройство разгрузочного канала, который позволит снизить скорость течения, а следовательно и заносимость ВКМСК. Кроме того, продолжится строительство ещё 5 км защитных сооружений.

«Еще раз хочу обратить ваше внимание, что канал должен полностью соответствовать современным характеристикам. Данный вопрос я держу на личном контроле», – заметил Игорь Бабушкин.

Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский доложил о работе портов региона в первом полугодии 2024 года. Регион сегодня по праву считается ключевым логистическим узлом коридора «Север-Юг», продолжает наращивать перегрузочные мощности. Порты третий год подряд сохраняют положительную динамику в перевалке грузов. По итогам первого полугодия 2024 года грузооборот составил 2,8 млн тонн, что на 150% превышает объёмы аналогичного прошлогоднего периода. При этом рост импорта составил 67%, экспорта – 48%, а числа заходов судов – 20%.

«Мы рассчитываем на дальнейший рост грузооборота, тем более что необходимые мощности у региона есть, – подчеркнул губернатор. – Дополнительные возможности для этого создаются благодаря увеличению пропускной способности Волго-Каспийского морского судоходного канала и созданию условий для безопасного судоходства».

О подготовке специалистов для отрасли водного транспорта рассказала директор Каспийского института морского и речного транспорта Ольга Карташова. Сейчас в учебном заведении по программам высшего, среднего и дополнительного образования обучаются более 12 тысяч человек. Вуз на сегодняшний день является одним из лидирующих в регионе, он выдаёт дипломы международного образца. Поэтому специалисты, окончившие его, могут получить работу на любом судне мира. Такая возможность очень ценится студентами, в том числе из иностранных государств. В КИМРТ обучаются молодые люди из Казахстана, Азербайджана, Туркменистана.