Игорь Бабушкин вручил награды лучшим работникам сферы строительства Астраханской области

В ходе торжественного приёма, посвящённого Дню строителя, губернатор Игорь Бабушкин вручил почётные грамоты и благодарственные письма 22 сотрудникам отрасли. Среди тех, кто удостоен не только высоких региональных, но и ведомственных федеральных наград – инженеры, архитекторы, представители строительных организаций и другие специалисты.

Поздравляя собравшихся с профессиональным праздником, губернатор отметил, что область славится трудовыми династиями строителей, в которых мастерство и преданность выбранному делу передается из поколения в поколение. Особую признательность он выразил ветеранам отрасли и тем, кто участвует в восстановлении подшефного Кременского района ЛНР, помогая соотечественникам вернуться к обычной жизни.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что, благодаря строителям, в Астраханской области в рамках профильных нацпроектов появляются современные жилые дома и социальные объекты, транспортная и инженерная инфраструктура, преображаются дворовые территории. По итогам 2023 года регион занял первое место среди субъектов РФ по показателю «Качество городской среды».

«Только за прошлый год наши строители возвели в регионе 560 тыс. кв. метров нового жилья. Это почти вдвое больше запланированного. А с начала этого года построено уже почти 320 тыс. кв. метров. За последние 5 лет в регионе благоустроили более 400 общественных пространств», – сообщил губернатор Астраханской области.

В 2023 году Астраханская область досрочно завершила первый этап программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Её лично курирует губернатор Игорь Бабушкин. В новые просторные квартиры переехали почти 3,5 тыс. человек. По новой программе до 2027 переселят еще 945 непригодных для жизни домов. Новоселье отметят 13 тыс. астраханцев.

Непосредственное участие главы Астраханской области Игоря Бабушкина позволило полностью решить проблему с обманутыми дольщиками. Долгострой на улице Студенческой исключён из Единого реестра проблемных объектов жилищного строительства благодаря уникальному закону, разработанному правительством региона по поручению губернатора. Ситуация с этим домом не имела аналогов в России и не разрешалась на протяжении практически 18 лет. Региональное правительство разработало закон, предусматривающий выплату компенсаций из областного бюджета. Из проблемного реестра исключён и последний объект незавершенного строительства в Астраханской области – жилой комплекс Кремлёвский.

При поддержке главы региона Игоря Бабушкина продолжаются работы по восстановлению объектов в подшефном Кременском районе ЛНР. В 2023 году специалисты восстановили более 10 многоквартирных домов, за первое полугодие 2024-го года – 13. Также строители восстановили школу в селе Кудряшовка и возвели модульную врачебную амбулаторию в Новой Астрахани. Сейчас в Кременском районе ЛНР продолжаются работы по восстановлению 14 объектов.