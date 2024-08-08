МОК объявил о намерении выдать российским фигуристам бронзу ОИ-2022

Российским фигуристам, участникам Олимпийских игр 2022 года собираются выдать бронзовые медали за командный турнир. Решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

"МОК относится с уважением к решению CAS и вручит бронзовые медали в надлежащее время", - передает "Интерфакс" слова представителя пресс-службы МОК.

Напомним, что после дисквалификации Камилы Валиевой из-за допинга, Россию сместили в играх на третье место. Первое же взяли спортсмены из США, второе - из Японии. Спортсменам обеих стран вдали медали накануне во время Олимпиады в Париже.