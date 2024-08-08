МЖД добавила на маршрут "Курск - Москва" дополнительный поезд

Московская железная дорога запустила дополнительный поезд на маршрут "Курск - Москва". Как сообщает пресс-служба МЖД, сделано это было для обеспечения спроса на пассажирские перевозки.

"Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки назначается дополнительный поезд № 205/206 сообщением Курск - Москва", - говорится в сообщении. Там также добавляют, что отправка с вокзала Курска будет в 03.09, прибытие в Москву - в 15.40. Помимо этого, в состав электропоезда №716 "Ласточка" по тому же направлению будет временно увеличен до 10 вагонов.

Ранее Московская железная дорога объявила о временном закрытии для пассажиров вокзалов на станциях Суджа, Коренево и Псел в Курской области, где идут бои между ВСУ и ВС РФ.