Ученые-палеонтологи отправились в экспедицию по Кировской области

Научные сотрудники Вятского палеонтологического музея, Палеонтологического института Российской академии наук, Самарского палеонтологического общества, создатели палеосообщества «Волгагеология», представители других организаций, занимающихся изучением палеонтологии и природы, отправились в комплексную палеонтологическую экспедицию по северу Кировской области.

Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, в течение 8 дней исследователи посетят 6 районов северной части вятского края, где будут вести поиск новых палеонтологических точек, а также детальное обследование уже известных местонахождений парейазавров.

Экспедицию палеонтологи посвятили 650-летию Кирова и вместе с многочисленным снаряжением, экипировкой взяли с собой юбилейный флаг города.

"В ходе поездки будет собран палеонтологический материал возрастом 230 -65 миллионов лет, который станет важным пополнением научной коллекции Вятского палеонтологического музея. В целом мы рассчитываем, что эта экспедиция серьезно обновит сведения и представление о палеонтологическом потенциале нашего края", – подчеркнул директор Вятского палеонтологического музея Алексей Торопов.

Напомним, в Кировской области находится одной из крупнейших в мире и самых известных местонахождений парейазавров, живших на земле 260 миллионов лет назад. Находки, обнаруженные в палеонтологических точках, уникальны и представляют чрезвычайно высокий интерес для науки.