Инвестпроект по производству "домов на колесах" будут реализовывать в Кировской области

В городе Сосновке Вятскополянского района готовится площадка для реализации инвестиционного проекта «Строительство промышленного парка по производству автомобильных домов и двухосных прицепов».

Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал распоряжение о предоставлении земельного участка под размещение производства.

"Год 650-летия областной столицы – города Кирова – должен стать стартом для перезагрузки всего региона, по всем направлениям. Привлечение инвестиций – одно из ключевых условий для этого. Тем более в промышленности, которая укрепляет наш технологический суверенитет, создает рабочие места, обеспечивает налоговые отчисления в бюджет", – подчеркнул Александр Соколов.

Автодома от вятского производителя будут оборудованы всеми удобствами для временного проживания: спальными местами, душевой кабиной, кухней, системой отопления.

Инвестпроект находится на сопровождении Агентства инвестиционного развития Кировской области (подведомственное учреждение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, сообщает пресс-центра правительства региона.