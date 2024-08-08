08 Августа 2024
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Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Mash: Минобороны РФ просят отправить генерал-майора Попова в Курскую область

Организация "Армия защитников Отечества" попросила отправить бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Соответствующие обращения направлены в Минобороны, Генпрокуратуру и Следственный комитет России.

Как заявил руководитель движения Иван Отраковский, Попов — опытный военнослужащий, под командованием которого было остановлено контрнаступление ВСУ в Запорожской области. Поэтому глава "Армии защитников Отечества" просит "ужесточить меру" генерал-майору и отправить его в обстреливаемый Киевом регион, пишет Mash.

Ранее сообщалось, что Попов, подозреваемый в причастности к хищениям, останется под домашним арестом на прежних условиях – Второй западный окружной военный суд отклонил его жалобу.

В конце июля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следственные действия по уголовному делу Попова завершены, сейчас фигуранты знакомятся с материалами.

По данным следствия, фигуранты причастны к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.

Попову вменяется мошенничество в особо крупном размере, а также служебный подлог, так как он подписал документы, содержащие заведомо ложные данные о поступлении товара в армию, пояснил глава СК. Вину генерал не признает.

Теги: иван попов, курская область, минобороны


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