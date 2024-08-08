Мэр Купянска, считавшийся мертвым, вышел на работу

Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора, которого все считали погибшим после покушения, оказался жив и вышел на работу в ФОК "Георгиевский" в Старом Осколе, где он трудится руководителем.

Бывший мэр Купянска рассказал telegram-каналу Baza, что восстановился после покушения, прошел курс реабилитации и теперь чувствует себя отлично. На вопрос, почему он не писал в соцсетях, что выжил, Геннадий ответил: "А зачем?".

В Мацегору стреляли 7 июня возле дома в микрорайоне Марышкин лог. Мацегора выжил и в тяжелом состоянии спецбортом был доставлен в Москву.