СМИ: Главу Сергиева Посада вызвали в СКР на допрос

Главу подмосковного Сергиева Посада Дмитрия Акулова вызвали в Следственный комитет. Telegram-канал "112" сообщает, что чиновник проходит свидетелем по уголовному делу, статья не уточняется. При этом информация о задержании главы города пока не подтверждается.

В июле суд арестовал бывшего главу другого подмосковного городского округа – Шатуры – Алексея Артюхина по делу о растрате 200 млн руб. Бывший чиновник проведет в СИЗО минимум два месяца. Артюхина обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК (растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере).