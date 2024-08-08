08 Августа 2024
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Фото: Олег Ковалюк

В Екатеринбурге в День города для любителей экстрима выступит рэпер Slava Marlow

В предстоящий День города в Екатеринбурге для любителей экстрима выступит известный рэпер Slava Marlow. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

15, 16 и 17 августа в столице Урала пройдет первенство России по велосипедному спорту и всероссийские соревнования "Кубок RCC Extreme" в дисциплине ВМХ фристайл-парк. Сильнейшие райдеры страны соберутся в скейт-парке RCC Extreme на аллее возле КРК "Уралец".

RCC Extreme(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Тренировки и квалификационные заезды начнутся 15 августа. Финалы состоятся в субботу, 17 августа, а первая шестерка райдеров по итогам чемпионата попадет в сборную России. В этот день также пройдут контесты в дисциплинах самокат-парк, самокат-стрит и BMX-стрит, где сборная Урала будет соревноваться со сборной России.

RCC Extreme(2024)|Фото: Олег Ковалюк

В качестве подарка всем спортсменам и жителям Екатеринбурга 17 августа, в честь Дня города, на закрытии соревнований, организованных Русской медной компанией в парке RCC Extreme, выступит популярный российский исполнитель в стиле рэп, музыкальный продюсер и блогер Slava Marlow. За разогрев публики будут отвечать барабанщик Emil Vergo и музыкальный дуэт Lovanda из Москвы.

Еще одним подарком от РМК для всех екатеринбуржцев в День города станет группа Dabro. Музыканты будут хедлайнерами площадки в Историческом сквере.

Теги: экстрим, Slava Marlow, соревнования, День города, RCC


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