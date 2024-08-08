В ЕК назвали нападение ВСУ на Курскую область правом на самооборону

В Еврокомиссии назвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область частью "права на самооборону".

"В рамках законного права на самооборону Украина имеет право наносить удары по противнику там, где она считает это необходимым не только на своей территории, но и на территории противника", - заявил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Украина заранее не предупреждала США о своих планах по нападению на Курскую область. Он также указал, что американские власти находятся "в контакте с украинскими властями по поводу этой операции".