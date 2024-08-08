В Екатеринбурге повторно приостановили деятельность ДК "Химмаш"

В Екатеринбурге повторно приостановили деятельность Дворца культуры "ЖК "Кристалл" (ДК "Химмаш"). Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

Причиной послужили нарушения требований пожарной безопасности. Как выяснилось, ранее от руководства ДК уже требовали устранить нарушения, однако оба предупреждения были проигнорированы. Дело дошло до суда, где был рассмотрен протокол об административном правонарушении по ч. 2.1. ст. 20.4 КоАП РФ Кодекса РФ об административных правонарушениях "Повторное нарушение требований пожарной безопасности".

"В рамках проверки выявлено повторное невыполнение собственником объекта Дворца культуры "ЖК "Кристалл" законных предписаний государственной инспекции по пожарному надзору требований пожарной безопасности и предотвращению угрозы возникновения пожара в здании досуговой организации. В целях предотвращения угрозы жизни, здоровью людей суд вынес решение о приостановлении деятельности досугового объекта", - сообщили в пресс-службе.

Сразу же после решения суда было возбуждено исполнительное производство, на место выехали приставы, которые на 30 суток приостановили деятельность ДК и опечатали двери. В случае неисполнения решения суда, с руководства будет взыскан исполнительский сбор. Должника также ожидает административная ответственность, предусмотренная статьей 17.15 КоАП РФ "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера".