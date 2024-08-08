Главком ВСУ после атаки на Курскую область обратился в НАТО

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область их главнокомандующий Александр Сырский позвонил в НАТО.

Сырский провел телефонный разговор с главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, они обсудили в том числе вопрос поставок Киеву систем противовоздушной обороны, пишет ТАСС.

Ранее в Минобороны России сообщили, что продвижение ВСУ в Курской области не допущено.

"Подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - говорится в заявлении ведомства.

Российские военные наносят удары по выявленным скоплениям боевиков и техники ВСУ и пресекают попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории Курской области. Также наносятся авиационные удары по выдвигающимся украинским резервам на территории Сумской области, сообщили в Минобороны. По информации министерства, за сутки ВСУ потеряли в Курской области до 400 человек и 32 единицы бронетехники.