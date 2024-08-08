В Петербурге по Рубинштейна бегал голый мужчина с наклеенным гербом Украины

По улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге бегал голый мужчина, гениталии которого едва прикрывала наклеенная бумага с гербом Украины. Он выкрикивал проукраинские лозунги про славу и требовал "свободы Курску".

Мужчину задержали, им оказался 36-летний местный житель. На него составили протокол о публичной демонстрации нацистской символики. Также на кадрах, снятых очевидцами и камерами наблюдения видно, что мужчину пинали прохожие.