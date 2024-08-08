Увеличен размер единовременной выплаты семьям свердловских контрактников СВО

Правительство Свердловской области утвердило увеличение размера единовременной выплаты семьям уральских бойцов, заключившим контракт на прохождение службы в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, с 1 августа сумма увеличена на 100 тысяч рублей. Таким образом, общий размер выплаты составит более 900 тысяч рублей. 500 тысяч направят из регионального бюджета, а 400 тысяч составит федеральная выплата Минобороны России.

Кроме этого, родные свердловчан, участвующих в СВО, продолжат получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге участник спецоперации получил долги от Минобороны и передал деньги в детский дом.