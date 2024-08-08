08 Августа 2024
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Фото пресс-службы главы Ялуторовского района

В селе Беркут Ялуторовского района открыли спортивно-игровую площадку

В селе Беркут Ялуторовского района открыли спортивно-игровую площадку, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В скором времени подобные комплексы установят еще в двух селах района.

Объект построен благодаря субсидии из областного бюджета, которая предоставляется на реализацию инициативных проектов. Он состоит из качелей, каруселей для малышей и спортивной площадки с тренажерами и турниками.

В торжественном открытии объекта принял участие глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг.

В селе Беркут Ялуторовского района открыли спортивно-игровую площадку(2024)|Фото пресс-службы главы Ялуторовского района

"Пусть площадка прослужит долго на радость всем. В год 80-летия Тюменской области для жителей села это замечательный подарок", - заявил он.

Игровые комплексы для детей возведут также в селах Хохлово и Зиново. Их построят благодаря грантовым средствам, которые были выделены муниципалитету за первое место в рейтинге оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Тюменской области за 2023 год.

Напомним, ежегодный рейтинг оценивает состояние инвестиционного и предпринимательского климата в муниципалитетах, мотивирует органы местного самоуправления на принятие действенных мер для реализации инвестиционного потенциала, созданию благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства, по увеличению доходной части местных бюджетов, повышению уровня занятости, развитию жилищного строительства.

Для муниципальных образований, вошедших в первую десятку рейтинга, предусмотрены гранты в размере от 1 до 10 млн рублей в зависимости от места в рейтинге.

Теги: спортивно-игровая площадка, Ялуторовский район


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