Минцифры РФ заявило об успешном отражении кибератаки на Курскую область

Минцифры России заявило об отражении массированной DDoS-атаки на региональные сервисы Курской области, "специалисты уже восстановили работу всех ресурсов".

"При пропускной способности в 1 Гб/с количество вредоносного трафика достигало 25 Гб/с. Нагрузка на сервисы на пике составляла от 35 тыс. до 105 тыс. запросов в секунду на каждый адрес сети. В атаках участвовали IP-адреса, в основном зарегистрированные в Германии и Великобритании", - сообщили в министерстве.

В Минцифры считают, что целью атаковавших было сорвать процесс предоставления социально значимых услуг. Но нанести ущерб инфраструктуре и получить доступ к данным пользователей не удалось, "атаки оперативно отражаются".