Рогов: Запад попытается начать мирные переговоры по Украине этой осенью

Западные страны осенью могут предпринять "реальные попытки" начать мирное урегулирование украинского конфликта, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его мнению, западные страны "выдыхаются" в обеспечении поддержки киевского режима и "чувствуют", что могут потерять все "постукраинское пространство".

Рогов считает, что Запад в этой связи будет пытаться "обмануть" Россию, предлагая различные варианты урегулирования типа Нормандского или Минского.

Ранее Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, даже если ее будет возглавлять Владимир Путин. Также о готовности к переговорам заявлял во время визита в Китай министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В июле издание The New York Times сообщило, что Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами. По данным американской газеты, киевские власти уже прорабатывают план его прекращения дипломатическим путем.