На строительство нового крематория в Перми выделят 448 миллионов

На строительство нового крематория на кладбище "Восточное" из бюджета Перми выделят почти 448 млн руб., сообщает РБК Пермь.

В 2024 году на реализацию проекта департамент дорог и благоустройства получит 360 млн руб., в 2025 еще 87,5 млн.

О том, что строительство крематория на новой площадке в Перми выгоднее, чем возведение недостроенного на Восточном кладбище мэр Перми Эдуард Соснин сообщил в июле. Тогда быстровозводимый крематорий планировали строить на Северном кладбище.

Крематорий в Перми строится более десяти лет. В 2009 году была разработана проектно-сметная документация. В 2021 году возведение пермского крематория хотели передать частному инвестору. Работы по достройке крематория планировалось начать в мае 2023 года, позже расходы в размере 70 млн руб. были перенесены с 2023 года на 2024 — 2025 годы. Препятствием для реализации проекта старого крематория на Восточном кладбище являлось решение Верховного суда, которое запрещает использовать крематорий частным структурам.