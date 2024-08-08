Следователи проверят, почему в Каменске-Уральском издеваются над парнем-инвалидом

Следователи проверят информацию об истязаниях 21-летнего парня с инвалидностью в Каменске-Уральском.

Ранее в сети появилось обращение от местной жительницы, которая просила родителей обидчиков поговорить со своими детьми о толерантности. У парня уже украли кроссовки, пока он мочил ноги в фонтане на площади Ленинского комсомола, об его голову также тушили бычки.

Следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка. В ходе нее следователи установят всех участников событий, опросят пострадавших и возможных очевидцев. Помимо этого, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести причиненного вреда здоровью.

По результатам будет принято процессуальное решение.