Над подконтрольной России территорией Херсонской области замечен истребитель F-16

Над подконтрольным России Каховским округом Херсонской области впервые замечены истребители F-16, передает ТАСС со ссылкой на главу округа.

31 июля Bloomberg сообщил, что первая партия F-16 прибыла на Украину. По словам источников, количество истребителей "невелико". Газета Times сообщает, что их всего шесть. Telegraph утверждает, что украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.

Первые истребители F-16, которые прибыли на Украину, оснастили ракетами класса "воздух-воздух" малой и средней дальности.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от западных союзников первую партию истребителей F-16. Точное количество самолетов, место их базирования он не уточнил.