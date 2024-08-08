По меньшей мере девять детей пострадали в результате атаки ВСУ на Суджанский район - омбудсмен

Девять детей из Суджанского района Курской области пострадали в результате атак ВСУ, двое направлены в Москву, другие проходят стационарное и амбулаторное лечение в Курске, передает РБК со ссылкой на регионального детского омбудсмена Наталью Листопадову.

Издание "Подъем" цитирует волонтеров, помогающих вывозить людей из Суджанского района: "В сёлах рядом с Суджей есть дети, которые прячутся кучками, и ждут, что кто-нибудь их вывезет. Но опасно, конечно. Потому что ещё и не каждому довериться можно. Очень много мошенников. Есть люди, которые прикрываются нормальными, а по факту они вообще с той стороны. Есть те, кто сразу просит деньги переводить, а эти даже деньги не просят. То есть, какая у них цель вывоза – неизвестно".