На станциях Суджа, Коренево и Псел закрыли вокзалы

Московская железная дорога объявила о временном закрытии для пассажиров вокзалов на станциях Суджа, Коренево и Псел в Курской области, где идут бои между ВСУ и ВС РФ.

"Движение поездов в Курской области, за исключением Суджанского и Кореневского районов, осуществляется в штатном режиме. Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел временно закрыты для пассажиров", - сообщили в пресс-службе МЖД.

Билеты (в том числе невозвратные) на поезда дальнего следования от или до станций Курск, Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский можно вернуть без дополнительных сборов.