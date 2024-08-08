Сын протоиерея: Дроны ВСУ охотятся на жителей Суджи

ВСУ открыли охоту на жителей города Суджа Курской области. Об этом заявил сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов, его слова телеканал "Звезда" приводит в Telegram-канале.

По словам Шестопалова, украинские беспилотники пытаются атаковать мирное население. В результате одной из таких атак загорелись автомобили местных жителей.

7 августа сообщалось, что во время обстрела Суджи отец Шестопалова укрыл людей в храме во время обстрелов. Позже стало известно, что их эвакуировали.

Напомним, военкор Евгений Поддубный получил ранение 7 августа из-за попадания в его машину украинского FPV-дрона в Судже Курской области. Журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета. Он эвакуирован в Москву.

Ранее власти Курской области сообщили, что четыре человека погибли в результате украинских атак. Около трех тысяч мирных граждан эвакуировано с приграничных районов области. Полторы тысячи человек размещены в пунктах временного размещения.