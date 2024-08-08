В Абхазии не будет военно-морской базы России

В Абхазии не планируется создание военно-морской базы России в Очамчире.

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"В Очамчире никакой военно-морской базы РФ не планируется, есть пограничный пункт, где стоят пограничные катера. Мы готовы к любому повороту событий", - сказал ТАСС глава МИД Абхазии Сергей Шамба.

Напомним, в начале октября 2023 г. стало известно, что в Абхазии появится пункт постоянного базирования Военно-морского флота России.

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ", - сообщил президент республики Аслан Бжания.

Он уточнил, чтоэто все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии.

"Такого рода взаимодействие будет продолжено, потому что это обеспечение коренных интересов и Абхазии, и России, а безопасность превыше всего. Есть и вещи, о которых я не могу говорить", - сообщил Бжания.