На Среднем Урале усилят контроль за работой регоператоров по обращению с ТКО

На Среднем Урале будет усилен контроль за деятельностью региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, соответствующий порядок был утвержден сегодня, 8 августа, на заседании правительства региона.

Согласно этому документу, за месяц до окончания срока договора оператор уведомляет министерство ЖКХ о планах по проведению конкурса, а также информирует его о победителе до заключения контракта. Кроме этого, специалисты МинЖКХ будут контролировать регоператоров, проводя плановые и внеплановые проверки и анализируя их документацию.

Нынешним летом ситуация с уборкой мусора в уральских муниципалитетах, входящих в зону обслуживания "ТБО "Экосервис", была крайне напряженной. В итоге было принято решение о лишении действующего регионального оператора официального статуса и расторжении с ним соглашения о деятельности по обращению с ТКО. Начиная с 1 августа статус регоператора присвоен ЕМУП "Спецавтобаза".

В свою очередь, "ТБО "Экосервис" уже обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с намерением оспорить решение Министерства ЖКХ региона, лишившего его статуса регионального оператора.